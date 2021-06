강석주 시장, "한눈팔지 않고 오로지 시민만 바라보고 달렸다" … 취임 3주년 시정방향 '시민 행복'

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 강석주 통영시장이 29일 취임 3주년을 맞아 “지난 3년은 한눈팔지 않고 오로지 통영시와 시민만을 바라보며 바삐 달려온 시간이었다고 자부한다” 말했다.

강 시장은 이날 시청 강당에서 기자회견을 열고 민선 7기의 핵심 키워드는 ‘시민’과 ‘행복’이라고 강조했다.

지난 3년간의 시정 행보는 지역경제 활력 회복 노력, 안전하고 편리한 도시 만들기, 모두가 행복한 농·수산·복지 환경 조성, 머무는 문화관광 터전 마련, 시민 소통과 행정역량 강화에 집중했다고 설명했다.

앞으로 주요 역점사업과 계획에 대해서도 설명했다.

먼저 봉평지구 도시재생 사업은 하반기에 도시재생활성화계획 변경안 승인과 토양오염 정화사업에 착공하고, 내년 상반기에 실시계획을 승인 받는다는 방침이다.

별관에는 7월초쯤 한국예술종합학교 영재교육원을 개관해 문화예술도시 위상에 걸맞은 예술영재를 양성하게 된다.

통영형 친환경 모빌리티특구 조성은 공모 선정된 수소교통복합기지 구축사업의 우선 시행을 위해 국토부와 적극 협의하고, 통영·고성 광역자원회수시설과 친환경에너지타운 준공으로 사람과 자연이 공존하는 친환경도시로 조성해 나간다.

죽림 신도시 및 도심지역 교통난을 획기적으로 개선할 국지도 67호선 우회도로 개설은, 기획재정부 분과위원회 일괄예비타당성 결과에 반영되도록 행정력을 집중하고 있다.

통영 마리나비즈센터 건립과 통영타워뷰 조성, 읍도~연도 연륙보도교, 마동~학림 간 연륙보도교 건설로 새로운 관광인프라 구축에도 노력하고 있다.

통영국제트리엔날레와 제2회 섬의 날 행사 개최로 국제적 문화·관광도시로서의 입지를 다져 지역경제 활성화에 기여한다.

죽림종합문화센터는 하반기 건물 준공과 수영장의 시험운영 등 개관 준비에 주력하고, 통영시 가족지원센터는 하반기에 건축 공사를 착공한다.

근대역사문화공간 재생활성화사업은 개별등록문화재 매입과, 학술조사 및 종합정비계획 수립에 만전을 기해 특화 명품공간으로 조성해 나가고, 통제영거리에는 통영 역사·문화·관광자원의 홍보·전시·체험 핵심 거점공간으로 완성시켜 나간다.

또 통영형 100년 푸드플랜 연구용역을 활용한 정책수립과 기본계획 수립 중인 농촌신활력플러스사업의 추진을 통해, 농·수산물을 포함하는 종합적·체계적인 먹거리 선순환체계의 구축으로, 안전한 미래 먹거리와 신성장동력을 확보한다.

강 시장은 “지난 3년 성심을 다해 모든 노력과 열정을 쏟았고, 그러한 땀방울들은 하나 둘씩 성과로 나타났다”고 밝혔다.

그러면서 ”남은 1년은 민선7기의 마무리이자 새로운 시작으로 여기고, 추수기의 농부가 쌀 한 톨을 다루는 마음으로 더욱 혼신을 다해 결실을 맺어 나가겠다" 강한 의지를 표명했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr