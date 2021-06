[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계 본관 6층 토박스 매장에서 장마철에 제격인 젤리슈즈를 선보이고 있다. 특히 '메듀즈샌들'의 경우 양말신고 신는 젤리슈즈라 불릴만큼 SNS 사진속에 빠지지 않는 잇템으로 낮은 가격대와 다양한 컬러,아동부터 성인 사이즈까지 다양한 선택의 폭이 넓은 것이 장점이다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr