"아내는 가정 돌봤으면"…박서준 7년 전 인터뷰에 누리꾼 갑론을박

앞서 지난 27일 한 온라인 커뮤니티에는 박서준이 2014년 한 패션잡지와 진행했던 인터뷰 내용이 담긴 글이 올라왔다. 해당 인터뷰에서 박서준은 "좋은 아빠, 좋은 남편이 되고 싶다"는 목표를 밝힌 뒤 자신이 꿈꾸는 배우자와 가정의 모습에 대해 말했다.

이 과정에서 '아내가 직업 없이 가정을 돌봤으면 하는가'라는 질문에 그는 "그건 변하지 않을 것"이라며 "제가 그런 환경에서 자랐기 때문에 제 아이도 엄마 손에 자랐으면 좋겠다"고 답했다.

이어 "어렸을 때 평생의 관념이 정립된다고 한다. 사랑받지 못한 아이는 성인이 돼 문제가 생기는 듯하다"며 "대인관계가 원만하지 못하거나 극단적으로는 범죄자가 될 수 있다"고 말했다.

또 박서준은 "저도 좋은 아빠가 되겠지만 특히 아이 옆에는 엄마가 있어야 한다"며 "정답이 아닐 수도 있지만 지금 제겐 이게 정답"이라고 덧붙였다.

이상형에 대해서는 "외모는 보호해주고 싶은 여성이 좋다. 키가 크면 혼자 알아서 잘 살 것 같다. 자꾸 신경 쓰이고 걱정되는 여성이 좋다"면서 "그런 분 중엔 아무래도 마른 타입이 많다"고 했다.

이를 두고 누리꾼들은 박서준의 답변이 "구시대적"이라며 비판의 목소리를 냈다. 한 누리꾼은 "요즘 한 부모 가정이 얼마나 많은 줄 아냐"며 "가부장적인 가치관"이라고 지적했다.

반면 박서준을 옹호하는 이들도 있었다. 누리꾼들은 "성 역할에 대한 인식은 계속 바꾸는데 1년 전 인터뷰도 아니고 7년 전 인터뷰를 가지고 왜 지금 난리인지 모르겠다", "이상형까지 대중의 입맛에 맞춰야 하나", "타인의 가치관까지 바꾸려고 하지 마라" 등의 반응을 보였다.

