권민아, 남자친구 '양다리 의혹'에 "정리된 후 만난 것, 허위·모욕 전부 고소"

[아시아경제 온라인이슈팀] 직접 열애 사실을 밝힌 배우 권민아가 남자친구 A씨의 '양다리 의혹'에 대해 직접 해명하며 악플에 대한 강경 대응을 예고했다.

권민아는 지난 26일 자신의 인스타그램에 한 남성과 함께 찍은 사진을 올리며 열애 사실을 공개했다. 그러나 이날 한 온라인 커뮤니티에 '권민아 남자친구, 내 친구 남친이 바람피우는 거야'라는 제목의 글이 올라오면서 논란이 불거졌다.

글 작성자 B씨는 "친구와 1000일을 앞두고 남친이 연락이 뜸해지고 잠수타더니 권민아 계정에 사진이 올라왔다"라며 "심지어 권민아가 DM(다이렉트 메시지)으로 먼저 남자에게 연락했고, 여자친구가 있는 것을 알고 있는 상태였다. 남자는 미안하다는 메시지만 남겨두고 잠수 타는 상황"이라고 주장했다.

권민아는 정면 반박했다. 그는 인스타그램에서 DM을 먼저 보낸 것은 A씨이며, A씨에게 전 여자친구가 있었다는 사실은 알았지만 확실하게 정리를 한다고 해서 만나게 된 것이라고 해명했다. 그러면서 "남자친구는 전 여자친구와 그 당시 사이도 안 좋았었고, 마음이 이미 닫힌 상황이었고 아무튼 그 후 정리를 했다고 했다. 그 이후에 저희는 만나게 되었다"라며 "남자친구가 그 전 여자친구라는 사람에게 잠수탄 적 없다"고 말했다.

그럼에도 악플은 계속됐고, 권민아는 "DM을 먼저 안 보낸 것을 인증하라고 하시길래 인증은 하겠다"라며 A씨가 보낸 DM을 캡처해 인스타그램에 올렸다.

이어 "곧 인스타 비공개로 전환하고 저에게 달아주신 댓글 내용들, 제 아버지 모욕 등 전부 고소하겠다"라며 "저는 사실을 다 이야기했다. 그럼에도 불구하고 저는 남자에게만 DM으로 꼬리 치는 여자가 되었다. 잘못된 점들 다 바로 잡을 것이고 뭐든지 할 생각"이라고 억울함을 호소했다.

그러면서 "연애에 있어서는 본인이 마음 가는 대로 하는 것이고 본인 선택이다. 만나고 있는 와중에 만난 것 아니다. 저는 분명 정리가 된 후 만난 것"이라며 "그러니 사진 또한 서로가 동의해서 올린 것"이라고 강조했다.

