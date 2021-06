정부 28일부터 닷새간 '한-ADB 도시개발 포럼' 온라인 개최

[세종=아시아경제 문채석 기자] 기획재정부는 오는 28일부터 내달 2일까지 아시아개발은행(ADB), 국토교통부, 한국수출입은행, 국토교통과학기술진흥원과 공동으로 '한-ADB 도시개발 포럼'을 온라인으로 개최한다고 24일 밝혔다.

이번 포럼은 한국이 축적한 도시개발 경험 및 노하우를 ADB와 공유해 아시아 개발도상국의 도시 인프라 계획 및 프로젝트 개발에 활용하고자 기획됐다.

'스마트 기술기반 도시개발'을 주제로 5개의 세부 주제별 세션으로 나뉘어 진행된다.

1일 차에는 ADB 담당자가 도시개발 관련 ADB 측 관심 분야, ADB 조달시스템 및 입찰 참여 절차를 설명하고, 우리 기업과 ADB 사업참여 방안을 논의한다.

2~5일 차에는 우리 기업·기관들이 디지털솔루션, 수자원, 에너지, 교통 등 유망분야에 대한 한국의 스마트 기술 및 개발 정책 등을 소개하고, ADB 사업으로 연계할 실행방안을 ADB 측과 모색할 예정이다.

도시개발 사업 및 해외조달시장 진출에 관심 있는 기업은 수출입은행 홈페이지에 사전참가 등록을 통해 포럼 참여가 가능하다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr