[아시아경제 김흥순 기자] 인팩 인팩 023810 | 코스피 증권정보 현재가 17,400 전일대비 50 등락률 +0.29% 거래량 86,771 전일가 17,350 2021.06.23 15:30 장마감 close 은 신규 설비 투자를 목적으로 155억원 규모의 기계장치를 구입한다고 23일 공시했다. 투자금액은 자기자본대비 13.59% 규모다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr