[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 22일 오전 구청 별관 강당에서 코로나19의 상황속에서도 안전한 보육환경 조성과 구 보육사업 발전에 이바지한 어린이집연합회 회장단과 보육교직원 12명에게 표창을 수여했다.

표창 수여식은 보육서비스 수준의 향상을 위해 사명감을 가지고 헌신적으로 근무한 보육분야 관계자를 선정해 표창, 보육인의 자긍심과 사기 진작을 위한 목적으로 개최되고 있다.

채현일 구청장은 “코로나19로 어려운 여건 속에서도 믿고 맡길 수 있는 보육환경의 조성을 위해 힘써주신 모든 분들께 감사드리며, 앞으로도 우리 아이들과 보육관계자분들 모두가 행복한 교육환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

