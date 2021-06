삼성디스플레이, 저전력 기술로 작년 온실가스 11만t 감축

[아시아경제 우수연 기자]삼성디스플레이가 저전력 OLED 기술을 통해 온실가스 배출 감소에 기여하고 있다.

삼성디스플레이가 지난해 생산한 스마트폰, 노트북, 스마트 워치용 OLED 패널의 총 전력 소비량이 2017년 소비량의 약 30% 수준인 239GWh 감소했다고 21일 밝혔다. 이는 11만t의 온실가스를 절감한 것과 같은 수치이며 축구장 5600여개 면적에 약 1700만 그루의 소나무 숲을 조성했을 때 흡수할 수 있는 탄소량에 맞먹는 효과다.

연간 4억대 가량의 OLED를 생산하는 삼성디스플레이는 2018년, 2019년에도 2017년 대비 각각 4만t, 8만t에 이르는 온실가스 감축 효과를 거뒀다. 이 같은 성과 뒤에는 삼성디스플레이의 독보적인 저전력 OLED 기술이 숨어 있다.

삼성디스플레이는 매년 발광 효율을 높인 OLED 유기재료를 새로 선보이며 스마트폰, 노트북 등에 채용되는 패널의 소비전력을 낮추는 데 기여해왔다. 또한 사용자의 컨텐츠에 따라 주사율이 변하며 소비전력을 절감하는 '어댑티브 프리퀀시(가변주사율)' 개발에 성공, 저전력 OLED 기술을 한단계 업그레이드 하기도 했다.

삼성디스플레이 관계자는 "전자 기기 특히 모바일 기기의 소비전력은 사용자의 편의성 측면뿐만 아니라 지구온난화 측면에서도 매우 중요한 문제"라며 "앞으로도 지속가능한 제품생산을 위해 저전력, 친환경 기술에 대한 연구개발을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.

한편 삼성디스플레이는 6월 말 지속가능경영보고서를 발간해 글로벌 스탠다드에 걸맞는 ESG 경영을 더욱 강화할 방침이다.

