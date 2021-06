SKT클라우드 마켓플레이스에 '마이크로소프트365' 입점…최대 40% 할인

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤의 기업형 소프트웨어 온라인 거래 장터인 ‘SKT 클라우드 마켓플레이스’는 중소기업들의 디지털 업무 환경 구축을 쉽고 빠르게 지원 가능한 ‘마이크로소프트365(M365)’가 새롭게 입점했다고 21일 밝혔다.

M365는 사무용 소프트웨어 제품인 ‘오피스 365’에 아웃룩(Outlook), 팀즈(Teams), 원드라이브(OneDrive) 등 디지털 업무 지원 솔루션들과 보안, 디바이스 관리 기능을 함께 제공하는 토탈 비즈니스 클라우드 서비스다.

SK텔레콤은 이날부터 종업원 300명 이하 중소기업을 대상으로 M365를 최대 40% 할인된 가격으로 연말까지 제공하는 국내 최저가 프로모션을 진행한다. 또한 홈페이지를 통해 문서 공동 작업 등이 가능한 마이크로소프트 팀즈를 무료로 다운로드 받아 이용할 수 있도록 지원한다.

SK텔레콤 관계자는 "인력 규모가 작은 중소기업들도 손쉽게 재택 근무 등 디지털 업무 환경을 도입할 수 있을 것"으로 기대했다.

이와 함께 SK텔레콤은 마이크로소프트와 협력을 바탕으로 서비스형 소프트웨어 진출을 희망하는 국내 중소 소프트웨어 개발사들에게 클라우드 교육 무상 제공과 클라우드 마켓 수수료 3개월 면제 혜택을 제공한다. 또한 마이크로소프트의 개방형 클라우드 플랫폼인 ‘Azure(애저)’ 가입 시 이용 가능한 클라우드 전용 크레딧을 최대 500만원까지 제공하고 있다.

