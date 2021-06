민선7기 시정성과 홍보와 기업 지원 시책 소개

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 17일 창원상공회의소 산하 지역경제위원회에 참석해 지역 주요 기업인들과 간담회를 했다고 밝혔다.

이날 간담회에는 김성진 창원시 경제특보, 박명종 창원시 경제 일자리 국장, 서병운 위원장과 박정우 부위원장 등이 참석했다.

박명종 국장은 민선 7기 지난 3년간 시정 성과를 소개하고, 시의 기업 지원 시책을 소개했다.

시는 올해 하반기 창원경제 V-턴을 위해 시의 모든 역량을 집중할 방침이다.

이를 위해 기업인들의 협조를 부탁하고 시의 적극적인 지원을 약속했다.

위원들은 소비 촉진 및 지역 제품 애용 캠페인 등 지역 경제 활성화 방안을 논의했다. 또한 국립현대미술관 유치에 대한 깊은 관심을 표하기도 했다.

시와 위원회는 앞으로도 정례적인 만남을 통해 지역 경제 활성화 방안을 논의하기로 했다.

