SK스토아, 충청북도와 사회적기업 제품 판로 확대 나선다

[아시아경제 임춘한 기자] SK스토아는 충청북도·사회적기업협의회와 함께 ‘사회적경제기업 제품 판로 확대와 지역경제 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다고 17일 밝혔다. 충청북도가 사회적경제기업 제품의 상품 경쟁력 강화와 지원을 위해 업무협약을 한 곳은 홈쇼핑사 중 SK스토아가 처음이다.

이들 세 기관은 충북 사회적경제기업 상품에 대한 소비자 인식을 확산시키고 고객 접근성을 강화하는데 뜻을 모았다. 오는 7월 중순 충북 사회적경제기업만을 위한 상품 품평회를 진행해 총 2개의 상품을 발굴하고 품질관리부터 상품성 향상을 위한 제품 컨설팅, 홈쇼핑을 통한 판매까지 적극 지원할 계획이다.

충청북도는 도내 사회적경제기업 제품의 진출에 대한 판매지원 계획을 수립하고 상품 발굴에 주력한다. 충북 사회적기업협의회는 제품 심사부터 판매방식 협의, 입점 업체와 유통관리 등을 총괄 지원한다.

이시종 충북지사는 “이번 협약은 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 사회적경제기업의 판로를 개척하는 발판이 될 것”이라며 “앞으로 도내 사회적경제기업이 비대면 방식의 판로를 확대할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

윤석암 SK스토아 대표는 “충북 지역의 사회적경제기업 성공 스토리를 만들어나가는 데 함께할 수 있어서 기쁘다”며 “코로나19 장기화로 침체된 지역 경제에 활력을 불어넣고 이들 기업이 외형적 성장뿐만 아니라 질적 성장까지 함께 이뤄질 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr