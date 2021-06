경남도, 코로나19 극복 위한 6월 안전점검의날 캠페인

양파 수확기 일손 지원에 안전모니터봉사단 참여

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 6월 안전 점검의 날 캠페인 주제를 '코로나19 극복을 위한 수확기 일손 부족 해결 및 농업 분야 방역 관리 강화'로 정하고, 농촌 일손 돕기를 실시했다고 16일 밝혔다.

최근 외국인 노동자 집단 감염으로 일손이 부족한 창녕 지역 양파 농가에 도와 안전 모니터 봉사단이 일손 돕기를 실시했다.

또한 외국인 노동자 진단검사 권고, 사회적 거리두기 수칙 준수 지도 등 방역 홍보활동을 병행했다.

양파수확철 상당수의 외국인 노동자가 일시에 다른 지역으로 빠져나가 부족해진 일손으로 시름하고 있는 양파 농가에 도움이 되고자 자율적으로 참여했다.

하종덕 도 안전정책과장은 "사회적 거리두기 개편안을 시범적으로 적용하는 군 지역의 방역 긴장감 이완, 다중이용시설에서의 감염 등 위험 요인이 상존해있다"며 "집단 면역이 형성될 때까지는 기본적인 방역 수칙 준수를 지킬 것"을 당부했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr