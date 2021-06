[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 목원대 학교법인 감리교학원이 충남 천안 하늘중앙교회 유영환 담임목사를 신임 이사장으로 선임했다.

16일 대학에 따르면 학교법인 감리교학원은 이날 이사회에서 유 목사를 ‘제28대 이사장’으로 선임했다.

유 신임 이사장의 임기는 17일부터 오는 2025년 5월 24일까지다.

유 신임 이사장은 목원대 신학과와 서울감리교 신학대 선교대학원을 졸업한 후 미국 오럴 로버츠대(Oral Roberts University)에서 박사학위를 취득했다.

충청연회 제10대 감독을 역임한 유 신임 이사장은 현재 천안 천사운동본부 본부장과 천안 외국인노동자지원센터 운영위원장, 천안 다문화가족지원센터 운영위원장, 충남 외국인근로자 쉼터 운영위원장, CTS 기독교방송 중부방송 이사장 등으로 활동하는 중이다.

