롯데百 광주 ‘초신선 로컬푸드’ 경쟁력 강화 총력

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 롯데백화점 광주점은 초신선 로컬푸드를 필두로 유통가에 불고 있는 ‘초신선’ 상품경쟁에 나선다고 16일 밝혔다.

최근 백화점을 포함한 오프라인 기반의 유통업체들은 코로나19로 급성장한 온라인 유통업체들과의 경쟁에서 살아남기 위해, 당일 새벽 수확한 과일이나 채소를 앞다퉈 내 놓으며 ‘초신선’ 상품경쟁을 벌이며 신선식품 경쟁력 강화를 위해 사활을 걸고 있다.

롯데마트는 새벽 3시에 산지에서 갓 수확한 싱싱한 방울토마토를 당일 오후에 매장에서 바로 구매 할 수 있는 ‘대추방울토마토’, 산란 일주일쯤 뒤부터 판매되던 달걀을 산란 당일 매장 진열대에서 만나볼 수 있는 ‘초신선 달걀’ 등 ‘초신선’ 상품을 잇달아 출시하여 고객들의 많은 관심을 받고 있다.

실제로 초신선 상품군의 매출은 눈에 띄는 모습을 보이고 있다. ‘대추방울토마토’는 출시 3달 만에 초기 판매량 대비 2배, ‘초신선 달걀’은 출시 11달 초기 판매량 대비 3배 이상 증가했으며, 당일 매장에 들어온 전 상품이 당일 완판되며 폐기율 0%를 기록 중이다.

이에 롯데백화점은 ‘초신선’ 상품경쟁에 가세하고자 ‘로컬푸드’를 택했다.

‘로컬푸드’는 신선식품 이동에 절대적인 시간이 가장 많이 소요되는 배송거리를 단축시켜 산지 출하부터 매장 도달까지 시간을 최소화해 신선도를 극대화하기에 적격이다.

이를 위해 롯데백화점 광주점은 지난 10일 광주광역시까지 차량으로 1시간 30분가량 소요돼 접근성이 뛰어나며 양질의 농수축산물이 생산되는 고흥군과 ‘농수축산물 판매활성화 업무협약(MOU)’를 체결해 행사에 필요한 물량을 확보했다.

오는 18일부터 24일까지 7일간 진행되는 ‘초신선 로컬푸드 농수특산물전’에 재철맞은 복숭아부터 햇 옥수수, 기능성 쌀, 비트, 양파 등 총 8품목 30t의 물량을 준비했다.

특히 산지에서 수확해 즉시 판매하지 않으면 선도가 저하되는 복숭아와 옥수수를 행사기간 판매 될 물량 전량을 고흥군 농가에서 직수입해 판매해 산지 농민들이 판매에 어려움을 겪지 않고 생산과 상품화에만 집중할 수 있도록 도왔다.

나연 롯데백화점 광주점장은 “우리 지역 농가가 생산한 우수한 농수축산물을 빠른 시간에 고객에게 직접 공수 할 수 있게 돼 산지 농가와 지자체, 고객들까지 함께 즐길 수 있는 상생의 공간이 만들어질 수 있었다”며 “이를 계기로 초신선 로컬푸드 판매 확대를 통해 지역 경제기여에 힘쓸 수 있도록 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr