HMM, 1만6000TEU급 7호선은 '다온호'…20일 유럽항로 투입

HMM은 1만6000TEU급 초대형 컨테이너 7호선 'HMM 다온호' 명명식을 16일 개최했다고 밝혔다. 다온호는 오는 20일 부산항에 첫 취항해 유럽항로에 본격 투입될 예정이다.

'HMM 다온호'는 정부의 해운재건 5개년 계획의 일환으로 건조된 선박으로 2018년 9월 현대중공업과 계약한 8척의 1만6000TEU급 선박 중 일곱 번째 인도된 컨테이너선이다.

현대중공업 울산조선소에서 개최된 이날 명명식에는 최대현 KDB 산업은행 선임부행장을 비롯해 배재훈 HMM 사장, 한영석 현대중공업 사장 등이 참석했다. 행사는 코로나19 방역 지침을 고려하여 최소 인원만 참석해 진행됐다.

최 선임부행장은 축사에서 "다온은 '모든 좋은 일이 다 온다'는 의미로 오늘 이 명명식이 HMM의 글로벌 도약, 우리 해운, 조선산업과 한국경제의 다온이 되기를 바란다"고 말했다.

'HMM 다온호'는 디 얼라이언스 멤버사들과 공동운항을 하고 있는 유럽노선에 투입된다.

HMM은 1만6000TEU급 초대형선 8척을 기존 4월 중순부터 순차적으로 인수할 예정이었다. 하지만 선복부족으로 인한 수출기업들의 애로 해소를 위해 1호선 '누리호'와 2호선 '가온호' 등 2척을 지난 3월 유럽항로에 조기 투입했다. 이어 3호선 '가람호', 4호선 '미르호', 5호선 '한바다호', 6호선 '라온호'도 잇따라 유럽항로에 투입됐다.

HMM은 이달까지 1만6000TEU급 8척을 유럽노선에 모두 투입하면 지난 2018년 정부의 '해운재건 5개년 계획'의 일환으로 건조해 작년에 인수한 2만4000TEU급 세계 최대 컨테이너선 12척을 포함해 총 20척의 초대형선 확보가 완료된다.

배재훈 사장은 "경쟁력 있는 선박 확보로 중장기 수익성 개선 기반을 마련하고 양적 성장과 함께 질적 성장을 이루어 글로벌 톱 클래스 선사로 도약하기 위한 힘찬 항해를 이어나갈 것"이라며 "초대형선 발주부터 인도까지 HMM의 재건에 많은 관심과 지원을 해주신 여러 기관들과 이해관계자분들께 감사를 드린다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr