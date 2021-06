반얀트리 클럽 앤 스파 서울, '서머 유캉스 패키지' 출시

"유아도 함께 즐길 수 있는 도심 속 호텔 바캉스" 콘셉트

유아동 패션 브랜드 '밍크뮤' 애착 인형 증정

[아시아경제 김유리 기자] 반얀트리 클럽 앤 스파 서울은 본격적인 여름 휴가철을 맞아 유아동 패션 브랜드 '밍크뮤(minkmui)'와 아이의 감성을 키워줄 '서머 유캉스 패키지'를 8월31일까지 선보인다고 15일 밝혔다.

아이는 밍크뮤에서 선물로 증정하는 애착 인형과 함께 기분 좋은 휴가를 보내고, 부모 또한 편안한 휴식을 취하며 몸과 마음을 재충전할 수 있도록 기획했다는 설명이다. 패키지는 객실 1박을 비롯해 그라넘 다이닝 라운지 조식 2인, 밍크뮤 기프트 박스, 피트니스 및 실내 수영장 무료 입장 혜택을 포함한다.

'릴랙세이션 풀'이 구비된 객실 투숙 시에는 개인적인 공간에서 아이와 부모가 함께 물놀이를 할 수 있다. 패키지 이용객은 호텔 내 이국적인 분위기의 오아시스 야외 수영장을 50% 할인된 금액으로 이용할 수 있다. 객실에서의 물놀이 후에는 아이와 함께 호텔부터 이어져 있는 남산 둘레길을 따라 산책로를 거닐며 도심 속 자연을 만끽할 수 있다.

호텔 관계자는 "이번 서머 유캉스 패키지는 올해 20주년을 맞이한 '밍크뮤'와 협업해 한층 더 풍성해진 혜택을 담았다"며 "선물로 증정하는 기프트 박스에는 영아부터 유아까지 아우를 수 있는 20주년 리미티드 에디션 애착 인형과, 화학성분이 첨가되지 않아 영유아에게도 안전한 캔들로 구성돼 호캉스의 추억을 집으로 고스란히 가져올 수 있다"고 말했다.

서머 유캉스 패키지 가격은 반얀룸 기준 62만원부터다(부가세 10% 별도).

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr