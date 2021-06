[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 14일 ‘미래철도정책 자문단’을 출범시켰다고 밝혔다. 자문단은 경제·경영, 4차 산업, 교통, 환경 등 7개 분야에 430여명의 자문위원으로 구성됐다. 철도공단은 자문단을 통해 미래 철도정책을 기획·발굴하고 관련 사업을 구체화 할 계획이다. 철도공단 김한영 이사장(오른쪽 첫 번째)이 자문단 출범식에서 모두발언을 하고 있다. 국가철도공단 제공

