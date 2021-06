경찰청장 "수사관 자의적 판단에 사건 좌지우지되면 안 돼"

이용구 사건에 입장 밝혀

"확인·시정되지 않은 게 더 큰 문제

수사 시스템 점검·보완"

[아시아경제 이관주 기자] 이용구 전 법무부 차관의 '택시기사 폭행' 사건과 관련해 김창룡 경찰청장이 "담당 수사관의 자의적 판단에 의해 수사가 좌지우지 되지 않도록 최선을 다하겠다"는 입장을 냈다.

김 청장은 14일 기자간담회에서 이 전 차관 사건에 대한 입장을 묻자 "담당 수사관의 부적절한 조치도 문제지만, 그 조치를 팀장이나 과장·서장 등 지휘 관리 체계에서 제대로 확인하고 시정하지 못했다는 게 더 큰 문제"라며 이같이 밝혔다.

서울경찰청 청문·수사 합동 진상조사단은 이 전 차관 사건을 담당한 수사관 A 경사를 특수직무유기 혐의로 검찰에 송치하고, 직속 팀장과 과장에 대해서는 경찰수사 심의위원회에 회부했다. A 경사는 이 전 차관의 택시기사 폭행 장면이 담긴 블랙박스 영상을 보고도 보고를 누락한 혐의를 받고 있다. 경찰은 이 전 차관에 대해서는 증거인멸 교사 혐의를 적용해 검찰에 넘겼다.

경찰청은 진상조사단의 발표 이후 내사사건 관리 체계 강화 등을 골자로 한 후속 대책을 내놓기도 했다. 김 청장은 "앞으로 이런 잘못된 사건 처리가 다시 발생하지 않도록 국가수사본부가 시스템을 점검하고 보완해 나갈 것"이라며 "관심을 갖고 수사 제도 전반에 대해 검토하겠다"고 말했다.

