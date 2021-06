"결정 전면 중단하고 재심사 하라"‥ 연천군의회, '경기도 공공기관 이전' 규탄

'이것이 과연 지역균형발전인가?' 규탄 결의안 만장일치 채택

"경기도지사 가는 길에 보여주기 식 행정의 희생양 됐다"

[아시아경제 라영철 기자] 경기 연천군 공무원 노동조합이 경기도 공공기관 이전 결과를 강력히 규탄한 데 이어 연천군의회도 규탄 결의안을 만장일치로 채택했다.

특히 접경지역에 위치한 연천군의 '경기도 공공기관 이전 결정'에 대한 실망과 비판의 여진은 계속되고 있다.

연천군의회는 지난 10일 임시회 본회의를 열고 의원 전원(7명)이 공동 발의한 경기도 공공기관 이전 결정 규탄 결의안 '이것이 과연 지역균형발전인가?'를 만장일치로 채택했다.

본 안건을 제안 설명한 임재석 의원은 "이번 경기도에서 시행한 제3차 공공기관 이전사업은 지역균형발전과 접경지역의 안보 희생에 따른 낙후 지역의 발전을 꾀하기 위해 경기도지사의 특별한 배려로 시행된 사업이었으나, 연천군은 한 곳의 공공기관도 배정받지 못한 채 종료되고 말았다"며 공공기관 이전 취지와 결과를 설명했다.

이어 "경기도의 결정은 청소년을 비롯한 연천군민과 군장병, 방문객 등 5만 6000여 명의 염원을 무시한 것이며 낙후된 지역경제로 신음하는 주민들의 마음에 더 깊은 상처만 남겼다"고 책망했다.

특히 "결과적으로 연천군은 인구가 적다는 이유로 경기도지사가 가는 길에 보여주기 식 행정의 희생양이 되고 말았다"고 주장했다.

그러면서 "지역균형발전과 접경지역의 희생을 무시한 제3차 경기도 공공기관 이전 결정을 전면 중단하고 재심사할 것과 연천군민을 우롱하는 조삼모사(朝三暮四)식 립서비스를 중단하라"고 강력히 촉구했다.

임 의원은 또, "연천군민과 연천군의회는 이번 공공기관 이전 결정의 부당함을 잊지 않고 향후 균형발전을 표방하는 경기도의 정책에 부화뇌동하지 않겠다"고 다짐했다.

군 의회는 채택한 결의문을 경기도를 비롯한 관련 행정기관에 전달할 예정이다.

한편, 앞서 지난 7일 연천·가평·포천지부 공무원 노동조합은 공동으로 발표한 성명에서 "경기도 공공기관 이전 결과로 인해 경기도정의 핵심과제인 동서 남북 간 균형발전은 더욱 멀어졌다"면서 "이재명 도지사의 '특별한 희생에 따른 특별한 보상'의 원칙이 지켜지지 않았다"고 이 지사를 직접 언급하며 비판했다.

3개 지역 공노조는 또 "각종 규제로 차별받는 지역에 대한 정책적 배려는 전혀 고려하지 않았다"며 "지역 균형발전 정책의 취지를 살려 기반시설 조성 등 특단의 대책을 마련한 뒤 예산을 전폭적으로 지원하고, 공정한 균형발전과 독자적 개발을 위해 경기북도 설치를 즉각 검토할 것"을 촉구했다.

연천군은 그간 범군민 추진위원회를 구성해 서명운동을 전개, 인구의 130%에 해당하는 5만 6169명의 서명을 받고 각 분야에서 자발적으로 결의문과 정책제안서를 제출하는 등 대규모 유치 활동을 펼쳐왔다.

