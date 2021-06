'땅 넓어지고 업종도 다양화'... 은남일반산단 '경기북부 산업 중심축' 기대

경기도, 양주 은남 일반산업단지 변경 계획 승인 고시

도하리·상수리 99만 2000㎡, 3503억 원 투입 2023년 준공

5312명 고용 창출, 1조 990억 원 규모 생산 유발 효과 기대

[아시아경제 라영철 기자] 경기 양주시 은남 일반산업단지가 침체한 경기북부 지역산업의 집적화와 균형발전의 중심축이 될 것이란 기대감을 낳고 있다.

경기도는 11일 "양주 은남 일반산업단지에 대해 산업단지계획 변경 승인 고시(경기도 고시 제2021-5097호)를 했다"며 이같이 강조했다.

승인받은 계획에 따르면, 양주시 은현면 도하리, 남면 상수리 일원 99만 2000㎡ 용지에 총 사업비 3503억 원을 투입해 오는 2023년까지 부지조성과 공원 녹지 등을 완료하는 게 골자다.

애초 계획보다 용지는 30만㎡ 더 늘어났고, 업종도 섬유제조업 등 6개 업종에서 식료품 제조업 등 9개 업종으로 다양화했다.

특히 식료품 제조업, 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 등 9개 업종을 중점 유치한다는 계획이다.

도는 향후 산업단지 가동 시 약 5300명의 고용 창출 효과와 1조 990억 원 규모의 생산 유발 효과를 거둘 것으로 예상했다.

양주시도 전자·전기·기타 기계·물류 등 10개의 신성장 유망업종 입주를 계획하고 있다.

또한 국내 최대 복합물류기업인 ㈜로지스밸리가 44만㎡ 규모로 입주할 예정이며, 잇따라 외국계 자동차 생산 기업을 유치하는 등 입주 기업 수요 103%를 이미 달성했다.

반경 5km 이내에 5개 산업단지가 입지 해 수도권 제2순환고속도로 광적 IC, 국지도 39호선, GTX-C노선 등 광역 교통망과 주한미군 공여구역 주변지역 등 발전 종합계획에 따른 입주기업 세제혜택과 전용 공업용수 공급 등 입지 경쟁력을 갖췄다는 평가다.

양주시와 경기주택도시공사가 공영개발 방식으로 추진하는 '은남 일반산업단지'는 시행 주체의 신속한 행정 절차 지원 등을 업고 안정적으로 사업할 수 있다는 것도 장점으로 꼽힌다.

경기도 관계자는 "이번 산업단지계획 승인을 통해 양주시뿐만 아니라 경기 북부에 새로운 활력을 불러 넣을 것으로 기대된다"며 "기업 유치와 일자리 창출로 지역경제 활성화와 경기도 균형발전 원동력으로 기여하길 바란다"고 전했다.

