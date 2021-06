[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스의 영업실적이 코로나19의 영향으로 부진한 것으로 나타났다. 홈플러스는 2020회계연도(2020년 3월~2021년 2월) 매출액이 6조9662억원으로 전년 대비 4.6% 감소했다고 4일 공시했다.

매출은 2017회계연도에 7조9457억원을 기록한 뒤 3년 연속 감소했다. 영업이익은 933억원으로 41.8% 줄었다. 반면 순이익은 883억원으로 흑자 전환했다.

홈플러스는 지난해 주력인 대형마트 사업이 코로나19 영향으로 부진해 매출과 영업이익이 감소했다고 설명했다. 반면 슈퍼마켓 사업인 홈플러스 익스프레스와 온라인 사업인 홈플러스 온라인은 매출이 각각 5%, 30% 증가했다.

홈플러스는 일부 점포 매각 등으로 부채총액이 감소하고 부채비율도 134%포인트 줄어드는 등 재무 건전성은 좋아졌다고 밝혔다.

