속보[아시아경제 최석진 기자] 서울중앙지검 강력범죄형사부가 4일 '프로포폴 불법투약' 혐의를 받는 이재용 삼성전자 부회장을 마약류관리에 관한 법률 위반 혐의로 벌금 5000만원에 약식기소했다.

