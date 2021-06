[아시아경제 오주연 기자] 휴맥스홀딩스 휴맥스홀딩스 028080 | 코스닥 증권정보 현재가 4,350 전일대비 55 등락률 -1.25% 거래량 66,965 전일가 4,405 2021.06.04 15:30 장마감 관련기사 휴맥스홀딩스, 커뮤니티 활발... 주가 21.6%.【증권가이슈】 경제침체 악재 딛고 '전기차' 판매량 급증【전문가추천】 지금 시점에 꼭 사야하는 반도체 관련주 close 가 휴맥스의 주식 461만9259주를 약 168억원에 추가 취득한다고 4일 공시했다. 주식 취득 뒤 휴맥스홀딩스의 휴맥스 지분율은 35.9%가 된다. 주식 취득 예정일은 15일이다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr