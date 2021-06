허성무 창원시장 "시민들의 조직된 힘과 소통이 특례시 성공 앞당길 것"

창원특례시민협의회 현판식 가져

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 창원 특례시민협의회는 4일 허성무 창원시장과 강인호 회장을 비롯한 협의회 회원들이 참석한 가운데 현판식을 했다.

창원 특례시민협의회는 지난해 12월 22일 발기인 대회를 시작으로 구별 지역위원장과 직능별 분과위원장, 읍면동 위원장 등 200여명의 회원들이 뜻을 모아 창립했다.

현판식에 참석한 허성무 시장은 "시정 발전을 위해 창원 특례시민협의회를 만들어 특례시 추진에 힘을 보태겠다는 마음에 감사한 마음을 전한다"며 "시민들의 조직된 힘과 성원이 특례시의 성공을 앞당길 수 있는 만큼, 회원들의 활동은 시장으로서 매우 든든하고, 감사하다"고 각별한 마음을 표시했다.

강인호 회장은 "작년 법안이 통과돼 특례시라는 행정적 명칭을 사용할 수 있게 됐지만, 시민들이 체감할 수 있는 권한은 전혀 없는 실정이다"며 "필요하다면 고양, 수원, 용인의 시민협의회와도 연대해 정부와 국회에 4개 특례 시민들의 염원을 전달할 방법을 찾을 것"이라고 말했다.

협의회는 앞으로 특례시에 맞는 권한을 정부와 국회에 지속해서 요구할 계획이며 다양한 계층의 의견을 수렴해 내년 특례시 출범에 힘을 보탤 예정이다.

