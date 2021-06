이재명 "수출 기업인 백신 우선접종 대상에 포함시켜야" 정부 건의

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 수출 최일선에서 뛰고 있는 기업인들을 코로나19 백신 우선접종 대상자에 포함시켜야 한다고 주장했다.

이 지사는 4일 페이스북에 올린 '해외 수출기업인 우선접종 대상자 추가 건의'라는 글을 통해 "사회적 약자와 고위험군, 현장 대응 요원과 의료진 중심으로 1차 백신 접종이 이뤄지고 나면 해외무역을 담당하는 기업인을 '우선접종 대상자'로 추가할 것을 정부에 건의한다"고 밝혔다.

이어 "현재 시행 중인 필수목적 기업인 백신 접종은 신청에서 접종 완료까지 오랜 기간이 소요된다"며 "불가피성 또는 역학적 위험성에 해당하거나 부처 심사를 통해 중요 경제활동으로 인정받아야 하는 등 2개월 가까운 절차를 거쳐야 하므로 긴급하게 출국이 필요할 때는 속수무책"이라고 지적했다.

따라서 "필수목적 심사 형태가 아닌 우선 예방 접종으로 기업인들의 경제 활동에 힘을 실어 줘야 한다"며 "대한민국 경제 버팀목인 수출이 증가세를 보여 1분기 GDP(국내총생산) 성장률이 전 분기 대비 1.6% 올랐는데 이는 기업인들이 그간의 어려움을 딛고 좋은 성과를 거두고 있기 때문"이라고 평가했다.

또 "글로벌 시장 최전선에서 제대로 일할 수 있도록 합당한 여건을 마련하는 것은 정부의 몫"이라며 "부산 등 타 지자체에서도 수출 기업인 백신 우선접종을 건의하고 나서는 이유 또한 이런 문제의식을 공감하고 있기 때문일 것"이라고 설명했다.

이 지사는 "무엇보다 경제가 중요하다"며 "코로나19의 기나긴 터널에서 빠져나와 소중한 일상으로 돌아가려면 경제가 회복되어야만 하고, 선제적 보건방역과 전폭적인 재난지원금 경제방역으로 건강과 생계를 지켜낸 것처럼 이제는 유연한 백신 접종 대응으로 우리 경제의 회복과 성장을 도모할 때"라고 강조했다.

