[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도 소방본부 119특수구조단은 4일 산청군 소재 지리산 소방관 위령비를 참배했다.

이날 위령비 참배를 통해 순직 직원의 넋을 기리고, 앞으로의 소방 헬기 안전 운항을 다짐하는 시간을 가졌다.

앞서 1996년 8월 9일 조난 등산객 구조에 나선 소방 헬기가 악천후에 추락한 사고로 인해 헬기 조종사 김유복 대원을 비롯해 총 7명의 소중한 인명이 숨졌다.

이후 순직 소방대원들의 유해는 대전 현충원에 안장됐으며 사고 현장 인근에는 위령비가 세워졌다.

박유진 119특수구조단장은 "소중한 생명을 구하던 중 순직한 소방공무원의 소방 정신을 추모하며 신속한 출동과 인명구조로 큰 뜻을 이어 가겠다"고 말했다.

