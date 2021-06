김해 부품공장서 11명 집단 감염 … 경남도, 17명 '신규 확진'

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 4일 오전 10시 기준으로 전날 오후 5시 이후 확진자 17명 발생했다고 밝혔다.

지역별로는 김해 14명, 양산 2명, 거제 1명이다.

감염 경로별로는 김해 부품공장 관련 11명, 김해 외국인 모임 관련 2명, 도내 확진자 접촉 2명, 다른 지역 확진자 접촉 1명, 조사 중 1명이다.

