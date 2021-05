<과장급 전보> ▲ 미래인재정책과장 허재용 ▲ 미래인재양성과장 강호원 ▲ 과학기술안전기반팀장 김보현 ▲ 규제혁신팀장

김재용 ▲ 통신경쟁정책과장 김민표

