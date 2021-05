이재명 "日 방사능 오염수에 뚫리지 않겠습니다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 일본의 후쿠시마 오염수 방류에 대해 "절대 뚫리지 않겠다"는 강한 의지를 피력했다.

이 지사는 27일 페이스북에 올린 '후쿠시마 오염수 종합대책 발표, 오염수에 뚫리지 않겠습니다'라는 글을 통해 "반인륜적 (일본의)행위에 빈틈없이 대비해야 한다"며 "일본의 후쿠시마 오염수 방류에 대응하는 도 차원의 종합대책을 (27일)발표했다"고 전했다.

그는 그러면서 "결국 핵심은 수산물에 대한 검사"리며 "원산지 단속을 현 7만 곳에서 2023년까지 22만 곳으로 대폭 확대하고, 원산지 표시 감시원도 129명에서 400명으로 대폭 증원할 계획"이라고 설명했다.

또 "조사대상 품목도 15종에서 26종으로 늘릴 수 있도록 정부에 건의했다"고 덧붙였다.

이 지사는 나아가 "(경기도)자체 방사능 검사도 확대한다"며 "특히 그동안 시행하지 않았던 해수 검사를 위해 검사 장비를 도입해 기존의 요오드와 세슘에 더해 플루토늄, 스트론튬, 삼중수소 검사까지 시행할 예정인데 이를 위해 삼중수소 검사법이 신설될 수 있도록 정부에 건의도 마쳤다"고 했다.

아울러 "학교급식에 대한 방사능 검사도 확대한다"며 "기존 14개 시군 1433개교에서 31개 시군 2449개교로 늘리고, 일본산 수산물의 공급을 제외하고 도내 학교 수산물을 통합 관리할 계획"이라고 강조했다.

이 지사는 "산업 피해는 더 각별히 대비하겠다"며 "관광업계와 요식업 소상공인들과 지속적으로 협의해 매출감소 피해가 확인되면 점포별 지원방안을 검토하고, 함께 후쿠시마 오염수 방류에 반대하는 대규모 캠페인도 전개해 나갈 계획"이라고 전했다.

한편, 경기도가 실시한 여론조사 결과 96%의 압도적 도민들이 후쿠시마 오염수 방류에 대해 우려를 표시했다.

