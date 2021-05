[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장은 25일 논현1동주민센터에서 전통시장 활성화에 기여한 영동전통시장 상인회 임원 등 15명에 표창과 감사장을 수여했다.

정순균 구청장은 코로나19 장기화로 침체된 전통시장 상권을 되살리고 소상공인 지원에 힘쓴 상인회에 감사인사를 전하며, 전통시장과 상점가의 특색을 살린 다양한 사업을 추진할 것을 약속했다.

