롯데온, 무선 가전제품 기획전…최대 30% 할인 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 30일까지 무선 가전 상품 기획전인 ‘무선 129’ 행사를 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 행사에서는 블루투스 이어폰, 블루투스 스피커, 무선 청소기 등 무선 전자제품을 최대 30% 할인된 가격에 판매한다. 25일과 26일에는 삼성전자 버즈 및 애플 에어팟을 정상가 대비 최대 27% 할인된 가격에 선보인다. 27일과 28일에는 신혼부부들에게 인기가 많은 무선 청소기와 프리미엄 블루투스 스피커 등 고가 가전 상품을 저렴한 가격에 판매한다. 29일에는 일렉트로룩스 무선청소기를 17만 9000원에 구매할 수 있다.

최근 수요가 늘고 있는 무선 선풍기도 저렴한 가격에 준비했다. 파세코 탁상용 무선 선풍기를 최종 혜택가 1만8510원에 판매하며, 오는 28일에는 무선 선풍기 특집 라이브 방송을 진행한다. 이번 방송 중에는 미로 및 에어레스트 브랜드의 인기 상품을 정상가 대비 최대 35% 할인된 금액에 선보이며, 추첨을 통해 우산 및 커피 쿠폰 등 다양한 경품도 증정한다.

롯데온 관계자는 “사용하기 편리해 젊은 세대를 중심으로 시작된 무선 가전제품의 인기가 지속적으로 확대되는 분위기”라며 “이번에 무선 이어폰을 비롯해 무선 청소기, 프리미엄 무선 스피커 등을 저렴한 가격에 선보이며 추후 무선 가전제품을 더욱 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr