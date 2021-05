수원시, 주택관리비·임차료 체납 '위기가구' 전수조사 나선다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 공동주택 관리비, 공공 임대주택 임차료를 체납한 가구 전수 조사를 통해 '주거 위기 대상자'를 발굴한다.

수원시는 이달 24일부터 오는 7월2일까지 공동주택 관리비를 4개월 이상 체납한 897가구와 공공임대주택 임차료를 체납한 479가구 등 1376가구를 전수 조사해 실태를 확인한 뒤 위기 가구에 적절한 복지서비스를 연계할 예정이라고 밝혔다.

조사는 전화ㆍ우편 등 비대면 조사를 우선 진행하고, 연락이 닿지 않는 가구는 가족ㆍ이웃 등을 통해 연락을 시도한다. 또 필요하면 경찰ㆍ소방서 등 관계기관에 협조를 요청해 대상자의 상태를 확인할 계획이다.

수원시는 경제ㆍ주거ㆍ돌봄 등 대상자의 상황을 종합적으로 살펴보고, 관리비(생계급여 수급자)ㆍ임차료(주거급여 수급자) 체납 사유를 확인한 뒤 복지혜택을 원하는 가구원도 파악한다.

아울러 도움이 필요한 가구에 '코로나19 한시생계지원사업'을 안내하는 등 적절한 복지서비스를 연계하는 등 적극 지원에 나설 계획이다.

기우진 수원시도시정책실장은 "코로나19 사태가 장기화되면서 경제적으로 어려움을 겪으며 관리비ㆍ임차료를 체납하는 위기 가구가 늘고 있다"며 "주거 위기를 겪는 시민들에게 신속하게 복지서비스를 연계해 안정적으로 생활하도록 지원하겠다"고 약속했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr