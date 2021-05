담양 ‘창평국밥거리’ 천만관광시대 여는 마중물 역할 기대

남도음식거리 선정, 창평시장의 역사성과 전통, 창평슬로시티 등 관광지 인접



올해부터 2년 간 10억 원 지원, 거리 상징물 설치, 간판 정비 등 주변 환경개선 추진





[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 전남도가 추진하는 명품 음식문화거리 조성사업인 2021년 남도음식거리 공모사업에 담양 ‘창평국밥거리’가 최종 대상지로 선정됐다고 22일 밝혔다.

이번 선정으로 담양군은 올해부터 2년간 10억 원을 지원받아 거리 상징물 설치와 음식점 간판 정비, 보행로 및 주차장 확보 등 주변 환경개선과 관광객 편의시설 확충 등을 추진한다.

‘창평국밥거리’는 1919년 창평 전통시장 개설과 함께 그 역사를 이어왔다. 시장 내에는 우시장과 도축장이 있었으며 자연스레 국밥을 파는 식당들이 생겨나기 시작했다.

도축장과 우시장은 현재 그 모습을 찾아볼 수 없으나 국밥을 파는 식당은 전통시장과 함께 지금의 ‘창평국밥거리’로 이어져 슬로시티와 함께 창평면의 대표적인 관광지가 됐다.

군 관계자는 “창평국밥거리가 담양국수거리, 떡갈비·대통밥거리를 잇는 담양의 명품 음식 관광지로 우뚝 서 ‘담양 천만관광시대’를 여는 마중물 역할을 할 것으로 기대한다”며 “지역의 전통성과 상징성이 있는 창평국밥이 담양의 다양한 맛과 문화를 알리는데 앞장설 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

담양 창평국밥은 새끼보로 만든 ‘암뽕순대’와 ‘암뽕순대국밥’이 특징이며 창평국밥 거리에는 암뽕순대를 포함해 암뽕순대국밥, 모든 국밥, 머리 국밥, 내장국밥 등 다양한 국밥을 판매하고 있다.

