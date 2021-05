고고엑스, 큐익스프레스와 함께 셀러들을 위한 밀크런 서비스 제공

글로벌 물류 운송 플랫폼 고고엑스(GOGOX)가 큐텐의 물류자회사인 큐익스프레스와 함께 글로벌 셀러를 위한 밀크런 입고 서비스를 제공하고 있다고 지난 20일 밝혔다.

고고엑스는 퀵서비스부터 당일배송, 수출입 화물 운송 등 다양한 운송 분야에서 축적해온 경험을 바탕으로 효율적인 이커머스 입고 운송을 위한 전국 단위의 밀크런 서비스를 제공한다.

밀크런이란 단일 차량이 여러 셀러들의 출고품을 경유 상차하여 지정된 하차지에 집하품을 배송하는 형태의 운송 모델로, 하차지의 하차시간을 단축하고 차량 적재 효율을 극대화하여 물류비를 감소시키는 것이 장점이다.

고고엑스는 이전부터 높은 운송 이해도와 1톤~11톤급 차량에 이르는 다양한 차종들을 바탕으로 큐텐과 다양한 이커머스 플랫폼 셀러들에게 밀크런 서비스를 공급해왔다. 또한 이커머스 입고 운송은 단순 배송보다 더욱 고도화된 운영이 필요함에도 불구하고 전담 관제 인력의 운영을 통해 물류비 절감 니즈와 빠른 배송 수요 등을 안정적으로 대응하며 이커머스 운송 서비스를 성공적으로 제공하고 있다.

현재 고고엑스는 카카오커머스, 티몬, 슈피겐, YIC, 한섬 등의 국내 유수의 이커머스 기업들의 수배송을 성공적으로 진행하고 있으며, 축적한 노하우로 보다 정밀한 종합 운송 관리가 필요한 밀크런 서비스 영역을 더욱 넓혀 나갈 계획이다.

고고엑스는 2만명 이상의 국내 자체 차주 네트워크와 함께 3,000개 이상의 전국 단위 기업고객을 대상으로 화주의 니즈에 특화된 퍼스트~라스트 마일을 위한 수배송 서비스를 제공하고 있다.

고고엑스 남경현 대표는 "밀크런 서비스는 세밀하고 완벽한 배차와 수배송 관리는 물론, 효율적인 고객사 커뮤니케이션이 필요하며, 경유지별 도착 시간 계산 등의 관제 운영부터 시스템까지 넓은 영역을 망라하는 역량이 필요하다"라고 말하며, "이커머스 셀러들의 물류비 절감에 가장 효율적인 솔루션인 밀크런 운송을 다년간 성공적으로 수행하고 있음에 자부심을 가지고 있다"라고 밝혔다.

