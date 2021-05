동원F&B, 이삭토스트와 ‘더블치즈 리챔’ 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 동원F&B가 국내 1위 토스트 브랜드 ‘이삭토스트’와 협업을 통해 ‘더블치즈 리챔’을 출시했다고 19일 밝혔다.

‘더블치즈 리챔’은 지난해 7월 선보인 첫 번째 협업 메뉴 ‘맵달맵달 리챔’에 이은 신메뉴다. 체다치즈가 첨가된 매콤한 핫치폴레 리챔 3장을 담았으며, 모짜렐라 치즈와 딥치즈 소스, 계란부침 등이 들어간 프리미엄 토스트다. ‘짜지 않아 건강한 햄’ 리챔과 이삭토스트만의 독창적인 레시피를 결합해 건강하면서도 색다른 맛을 선보인다.

프리미엄 캔햄 ‘리챔 오리지널’은 ‘짜지 않아 맛좋은 캔햄’이라는 콘셉트로 지난 2018년 약 1년에 걸친 연구개발을 통해 리챔 고유의 깊은 맛과 부드러운 식감은 그대로 유지하면서, 나트륨 함량을 20% 이상 대폭 낮췄다. 또한 짜지 않으면서도 돼지고기 함량이 90% 이상으로 높아 햄 본연의 맛이 살아있으며 식감이 부드럽다.

동원F&B는 ‘더블치즈 리챔’ 출시에 맞춰 외식업체 매장에 ‘리챔 인증마크’를 도입했다. 고객으로 하여금 해당 매장이 실제로 리챔을 사용하는지 확인할 수 있도록, 매장 내부에 인증 스티커를 부착하고 광고물을 배치하는 방식이다. 리챔 인증마크는 이삭토스트를 시작으로 향후 리챔을 식재료로 사용하는 레스토랑, 카페 등 외식 매장에 전면 도입될 예정이다.

동원F&B 관계자는 “지난해 더블치즈 리챔에 보내주신 고객님들의 성원에 보답하고자 이삭토스트와 두 번째 콜라보 메뉴를 선보이게 됐다”며 “앞으로도 리챔을 활용한 다양한 외식메뉴를 선보일 예정”이라고 말했다.

더블치즈 리챔의 가격은 4100원이며, 전국 이삭토스트 매장에서 만나볼 수 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr