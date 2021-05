조선대 총학생회, 정부성 회장·조정욱 부회장 선출

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 2021학년도 조선대학교 총학생회에 정부성 학생이 선출됐다.

18일 조선대에 따르면 조선대 제34대 총학생회 선거에서 단독 후보 ‘정(正)’으로 정부성(스포츠산업·4) 학생과 출마해 최종 당선됐다.

임기는 오는 12월 31일까지다.

부총학생회장으로는 조정욱(신소재공학·4) 학생이 뽑혔다.

2021학년도 총학생회장 투표는 지난 13일 온라인으로 실시됐다.

개표는 ‘조선대학교 중앙선거관리위원회’ 페이스북 페이지에서 생중계로 진행됐다.

그 결과 ‘정’ 학생회는 투표자의 71.22% 찬성 득표율로 받았다

이번 총학생회의 이름 ‘정(正)’은 ‘바르고 곧은 마음으로 학생들에게 다가가자’는 뜻으로, 학우들에게 친근하면서도 올바르게 다가가고자 붙인 이름이다.

정부성 회장은 “항상 학우 여러분들의 입장에 서서 문제점을 개선하고 학생 대표의 역할을 충실히 수행하겠다”고 말했다.

