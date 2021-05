신보, 산단공단과 손잡고 '디지털·그린뉴딜' 기업에 보증 우대

[아시아경제 송승섭 기자]신용보증기금은 한국산업단지공단과 17일 ‘디지털?그린 뉴딜기업 육성 및 산업단지 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다.

이번 협약은 신보의 금융지원 인프라와 산단공단의 제조지원 인프라를 결합이 골자다. 산단 내 디지털·그린뉴딜기업의 고속성장을 지원하고, 우수한 기술력과 아이디어를 가진 제조기반 혁신 스타트업을 육성하는 게 목표다.

신보는 산단공단이 추천한 기업에 성장단계별 맞춤형 보증을 지원하고 보증 비율과 보증료를 우대한다. 산단공단이 기획 중인 제조기반 스타트업 육성 플랫폼의 주요 파트너로도 참여한다. 민간투자유치 연계와 경영·기술컨설팅도 지원할 예정이다.

앞서 양 기관은 전문 인력을 상호 파견하는 인사교류를 하기도 했다. 중소기업 지원 노하우를 공유하고 ‘협력형 융복합 지원체계’를 구축하기 위해서다. 이를 통해 신용보증, 매출채권보험, 입주공간 제공 등을 원스톱으로 제공하는 협업체계를 만들었다.

윤대희 신용보증기금 이사장은 “협약으로 디지털·그린 뉴딜기업 지원과 산업단지 활성화를 위한 상호협력 지원체계가 구축됐다”며 “앞으로도 다양한 기관과 적극적으로 협력해 뉴딜기업의 지원에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

