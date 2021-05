[세종=아시아경제 문채석 기자] 한국농어촌공사는 최강원 농어촌연구원 수자원환경연구실장을 다음달 1일부터 농어촌연구원장에 임용할 예정이라고 17일 밝혔다.

최 신임 실장은 서울대 해양학과에서 1993년 박사학위를 땄다. 1995년 11월 농어촌진흥공사(옛 농공기술연구소에)에 입사한 뒤 환경, 수자원 등의 분야를 주로 연구했다.

2010년엔 행정자치부로부터 새만금방조제 준공 유공 차원에서 국무총리표창을 받은 바 있다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr