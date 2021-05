경북도, 보이소TV 웹 시트콤 '가보이소' 인기몰이 … 매회 10만명 조회

경북도 공식 유튜브 방영 … 코미디언 김용명·허안나 출연

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도 공식 유튜브 '보이소TV'가 제작한 웹 시트콤 '글로벌 여행사 가보이소'(이하 가보이소)가 큼 호응을 얻고 있다.

16일 경북도에 따르면 지난달 27일에 첫 방영된 시트콤 '가보이소'는 현재 3화까지 공개된 가운데 회차 마다 조회수 10만회 이상을 기록하고 있다. 총 5부작으로 제작된 가보이소는 경북의 자연 경관과 명소를 알리고, 코로나19로 인해 침체된 지역 경제를 살리기 위해 기획됐다.

코미디언 김용명과 허안나, 경북도청 뉴미디어팀 직원들이 직접 출연한 '가보이소'는 코로나 시국에 여행사를 차린 대표(김용명 분)이 다소 독특하고, 엉뚱한 직원들과 함께 여행사를 운영하며 겪는 좌충우돌 이야기를 재미있게 풀어냈다.

또 경북도청사, 천년숲, 안동 하회마을, 병산서원 등이 가보이소 촬영의 주 배경지로 소개되며 경북 지역의 문화관광 활성화에 힘을 더할 예정이다.

이철우 지사는 "보이소TV의 첫 기획 시트콤이 코로나19로 지친 국민들에게 작은 희망과 웃음이 되었길 바란다"며 "앞으로도 국민 정서에 맞는 재미있고 다양한 콘텐츠를 발굴하는 데 힘쓰겠다"고 많은 시청과 관심을 당부했다.

한편 경북도 공식 유튜브 '보이소TV'는 특유의 B급 감성을 담은 재미 위주의 콘텐츠로 정책정보는 물론 경북의 맛과 멋을 전달하며 현재 구독자 16만5000명을 보유, 전국 광역자치단체 중 최다 구독자를 기록하고 있다.

