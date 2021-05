[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 260,500 전일대비 6,000 등락률 -2.25% 거래량 672,584 전일가 266,500 2021.05.13 11:45 장중(20분지연) 관련기사 SK이노, 1년 만에 흑자전환…내년 말부터 배터리 사업 이익[컨콜] SK이노 "LG 합의금 일시금 1조 선반영"[컨콜] SK이노베이션 "2023년까지 1회 충전으로 700km 주행 배터리 개발" close 은 13일 2021년 1분기 실적 콘퍼런스콜에서 일본 기업들이 향후 한국 기업의 배터리를 사용할 가능성이 있냐는 질문에 대해 "현재로서는 검토되거나 진행되고 있지 않다"고 말했다.

