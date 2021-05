[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 권역별로 산불헬기를 전진배치 해 대형 산불을 억제한다.

도는 관내 6~7개 시·군을 3개 권역으로 나눠 헬기를 배치, 산불발생 시 15분 이내로 현장에 출동할 수 있게 한다고 13일 밝혔다.

권역별로 배치될 헬기는 임차 산불진화헬기로 산불 진화용수 1만2000ℓ 이상을 나를 수 있는 중·대형급이다. 헬기 기종은 러시아산 KA-32A 기종 2대와 BELL214ST 기종 1대다.

이들 헬기는 봄·가을철 산불조심기간 동안 공중에서 산불예방 순찰을 하고 산불발생 시 현장에서 산불을 진화를 주도한다.

이 외에도 공중계도 방송으로 산불예방 홍보를 강화하는 역할도 맡는다.

한편 도는 산불조심기간에 산불전문진화대, 산불감시원 등 1681명을 동원해 산불 감시활동을 강화하고 무인감시카메라 77대를 운영해 산불을 사전에 차단하는 데 총력을 기울이고 있다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr