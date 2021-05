[아시아경제 강나훔 기자] 한전기술 한전기술 052690 | 코스피 증권정보 현재가 38,550 전일대비 2,800 등락률 +7.83% 거래량 792,084 전일가 35,750 2021.05.11 15:30 장마감 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 현대엔지니어링, 한전기술·보국에너텍과 환경에너지사업 협약 close 은 올해 1분기 영업이익이 10억원으로 전년 동기대비 85.9% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 11일 공시했다.

매출은 805억원으로 작년 동기 대비 10.2% 감소했다. 순이익은 16억원으로 67.7% 줄었다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr