[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 클라라가 화보같은 일상샷으로 근황을 알렸다.

최근 클라라는 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다. 사진 속 클라라는 주황색 기린 모양의 프린트가 있는 블라우스에 검은색 하의를 입고 화사한 꽃들이 있는 욕조에서 포즈를 취하고 있다.

한편, 클라라는 지난 2019년 비연예인과 결혼 뒤 중국에서 활동 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr