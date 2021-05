SSG닷컴, 백화점 상품 '무료 배송·반품' 나선다

패션·뷰티 매출 올 2~3월 15% 증가, 4월 20% 돌파

소비심리 회복에 수요잡기 총력

백화점 상품 구매 시 '무료배송' 쿠폰 무제한 발급

'무료반품'은 월 10회까지 SSG머니 환급

[아시아경제 김유리 기자] SSG닷컴은 신세계백화점 상품에 대한 무료 배송·반품 서비스를 실시한다고 10일 밝혔다. 최근 소비 심리가 패션, 뷰티 등 고가 상품 구매로 이어지면서 관련 수요를 잡기 위한 고객 혜택을 준비했다는 설명이다.

SSG닷컴의 패션, 뷰티 카테고리 매출은 올해 2~3월 전년 동기 대비 15% 증가한 데 이어 4월 20%를 넘어섰다. 백화점 등 오프라인 유통 채널에서 나타나고 있는 이른바 '보복소비' 트렌드가 온라인에서도 나타나고 있는 모습이다.

SSG닷컴은 지난 6일부터 별도 공지 시까지 신선식품, 가전 카테고리를 제외한 신세계백화점 전체 상품 52만여종을 무료로 배송, 반품하는 '백화점 배송·반품 ALL 프리패스' 프로모션을 실시한다.

SSG닷컴이 백화점 상품 '무료 배송'에 나서는 것은 이번이 처음이다. 신세계백화점몰을 이용하는 모든 고객에게 구매 금액, 상품 수와 관계없이 사용할 수 있는 '무료배송' 쿠폰을 무제한으로 발급하는 만큼 온라인을 통한 구매가 크게 증가할 것으로 회사 측은 기대했다.

사이즈, 색상 차이 또는 단순 변심 등에도 망설임 없이 구매할 수 있는 '무료반품'도 월 10회까지 가능하도록 했다. 반품을 희망하는 고객은 SSG닷컴 애플리케이션이나 고객센터를 통해 접수한 후, 이벤트 페이지의 적립금 페이백 버튼을 통해 최대 3만원까지 SSG머니로 돌려받을 수 있다. 동일 상품의 재반품이나 신선식품, 가구, 가전, 설치비 등은 혜택에서 제외된다.

SSG닷컴은 '호텔 숙박권' 등 경품 이벤트와 라이브커머스 방송, 역시즌 아웃도어 기획전, 패밀리세일 등 다양한 행사를 전개하며 고객몰이에 나선다는 계획이다. 10일부터 31일까지 신세계백화점몰 상품을 30만원 이상 구매한 고객 중 총 15명을 추첨해 30만원 상당의 조선호텔앤리조트 숙박권 패키지를 증정한다.

행사 첫째 날인 10일 오후 8시부터 1시간 동안 '쓱라이브(SSG.LIVE)'를 통해 '디오르 뷰티'의 '디올 립 글로우' 신상과 신규 컬러 '립 글로우 #25 서울 스칼렛'을 선보인다. 탑 메이크업 아티스트 '포니'가 호스트로 출연해 메이크업 경험을 공개할 예정이며, 선착순 구매 고객을 대상으로 '인그레이빙 서비스'도 단독으로 제공한다.

10일부터 17일까지는 인기 아웃도어 브랜드 K2, 네파의 겨울 이월 상품을 최대 75% 할인 판매하는 '역시즌 아웃도어 기획전'을 진행한다. 10일부터 23일까지는 2주 간 보테가베네타, 생로랑, 마르니 등 해외 명품 브랜드부터 톰보이, 보브 등 여성 패션 브랜드 상품을 최대 70% 할인하는 '패밀리세일' 행사를 실시한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr