영등포구 ‘찾아가는 진로·진학컨설팅’ 운영

전문상담가가 학교로 ‘찾아가는 진로·진학 컨설팅’ 운영…상담 희망학교 모집...지역내 중·고등학생 대상 학습코칭, 진로·진학 및 입시 상담…전액 무료... 5월14일까지 영등포대학입학정보센터 통해 신청…10월 중 2차 컨설팅 진행

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 오는 11월까지 영등포대학입학정보센터와 함께 지역내 중·고교 학생들을 대상으로 '찾아가는 진로·진학컨설팅'을 운영한다고 밝혔다.

‘찾아가는 진로·진학컨설팅’은 풍부한 입시지도 경험과 전문성을 지닌 영등포대학입학정보센터의 선임연구원(진학사 소속)이 학교로 직접 찾아가 학생들에게 맞춤형 입시 컨설팅을 제공, 체계적인 진로·진학 준비를 돕는다.

올해는 5월부터 6월까지 1차 컨설팅을 진행, 오는 10월부터는 2차 컨설팅을 시작한다.

상담은 각 학교에서 지정한 상담실에서 주중 오후 2시부터 6시까지 학생과 상담사 1:1로 진행된다.

희망할 경우 3~6명의 학생이 함께 상담받을 수 있으며, 상담 일수는 제한없이 운영된다.

상담은 중학생의 경우 ▲비전 설정 및 학습법, 공부습관 교정, ▲진학 고교 선정에 대한 내용을 상담, 고 1,2 학생들은 ▲학습법 및 공부습관 교정, ▲교과 및 비교과 등 생활 기록부 관리 방법의 수립 등을 상담한다.

고3 학생의 경우는 ▲현재 성적으로 지원 가능한 대학과 학과 탐색 ▲목표 대학에 합격하기 위한 학습 및 지원전략 수립에 대한 내용을 주로 상담한다.

모든 상담은 코로나19의 확산방지를 위해 상담 장소의 철저한 사전 소독과 환기, 마스크 의무 착용, 손소독 등 시설·개인 방역수칙을 지키며 운영되며, 상담연구원 또한 발열 및 호흡기 증상을 사전 확인한 후 파견된다.

컨설팅 참여를 희망하는 학교는 5월14일까지 영등포대학입학정보센터와 일정을 협의한 후 소정의 신청 양식을 작성해 담당자 이메일(jinhakmani@gmail.com) 또는 팩스로 전송하면 된다.

한편, 영등포대학정보센터는 2014년10월 개관한 이후, 학습 동기부여, 맞춤형 입시전략 수립을 위한 설명회, 학습법 특강, 1:1 개별상담을 지속 운영해오고 있으며, 학습 코칭, 수시·정시전형 대비 맞춤형 개별상담도 상시 진행하고 있다.

특히 올해는 센터 홈페이지를 통한 ‘온라인 컨설팅’이 신설돼 학생과 학부모 모두가 안전하고 편안한 환경에서 입시상담을 받을 수 있게 됐다.

대학입학정보센터의 프로그램은 영등포구 소재의 중·고등학교 재학생과 학부모라면 누구나 수강이 가능하며, 센터 홈페이지를 통해 접수하면 된다.

채현일 영등포구청장은 “‘찾아가는 진로·진학컨설팅’을 통해 자신에게 맞는 학습법, 체계적인 입시전략을 수립하는 데 큰 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 맞춤형 진학상담과 실속있는 학습정보 제공을 위해 아낌없는 지원을 펼쳐나가겠다”고 전했다.

