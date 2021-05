신세계푸드, 인천 SSG랜더스필드에 노브랜드 버거 100호점 개장

야구장 전용메뉴 ‘랜더스팩’, ‘랜디팩’ 등 출시

관중 2000명에게 ‘NBB 시그니처 버거 세트’ 쿠폰 증정



[아시아경제 임혜선 기자] 신세계푸드가 인천 SSG랜더스필드에 노브랜드 버거 100호 매장을 열었다.

9일 신세계푸드에 따르면 지난 8일 인천 미추홀구 문학동 인천 SSG랜더스필드 1루 1층 매표소 옆에 노브랜드 버거 100호 매장인 SSG랜더스필드점을 오픈하고, 야구를 관람하며 햄버거, 치킨, 감자칩, 음료 등을 함께 즐길 수 있도록 구성한 랜더스팩(Landers Pack), 랜디팩(Landy Pack) 등 야구장 전용 메뉴도 새롭게 출시했다.

신세계푸드는 노브랜드 버거 100호점 오픈을 기념해 다양한 이벤트를 펼쳤다. 먼저 노브랜드 버거 공식 인스타그램에서 100호점 오픈 축하 이벤트를 펼쳐 SSG랜더스의 홈 경기 모바일 예매권 2매와 NBB 시그니처 세트 2개씩을 받을 고객 100명을 선정 및 발표했다.

8일 노브랜드 버거 100호점 오픈을 기념해 진행된 경기에서는 SSG랜더스가 1점 낼 때마다 관중 100명에게 NBB 시그니처 버거 세트 쿠폰을 선물하는 이벤트를 펼쳐 200매를 증정했다. 또한 이날 경기 후에는 인천 SSG랜더스필드를 방문한 관람객 2,000명 전원에게 다음달 30일까지 사용할 수 있는 NBB 시그니처 버거 세트 쿠폰을 증정해 야구팬들이 노브랜드 버거의 맛을 경험해볼 수 있도록 했다.

이와 함께 신세계푸드는 SSG랜더스가 홈런을 1개 칠 때마다 홈런을 친 선수와 노브랜드 버거 이름으로 인천지역 아동보육시설에 100만원씩을 기부하는 행사도 펼쳤다. 이날 경기에서는 SSG랜더스 제이미 로맥 선수가 홈런을 쳐 100만원의 기부금이 초록우산어린이재단을 통해 인천지역 아동보육시설에 전달됐다.

신세계푸드 관계자는 “노브랜드 버거의 맛, 품질, 가성비에 대한 고객들께서 보내주신 높은 관심과 성원 덕분에 지난 2019년 8월 론칭 후 20개월만에 100호점인 SSG랜더스필드점을 오픈하게 됐다”며 “앞으로도 노브랜드 버거 만의 차별화 된 활동을 통해 국내 대표 햄버거 프랜차이즈로 육성해 가겠다”고 말했다.

한편 노브랜드 버거는 신세계푸드가 2019년 8월 론칭한 가성비 콘셉트의 햄버거 프랜차이즈 브랜드다. 가격은 단품 1900~5300원, 세트(햄버거, 감자튀김, 음료) 3900~6900원이다. 대표 메뉴인 NBB 시그니처는 단품가격이 3500원으로 타 브랜드의 유사 메뉴인 치즈버거에 비해 1000원 가량 저렴하다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr