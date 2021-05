우리銀, 온택트 해커톤 대회 시상식…15개팀 수상

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 핀테크 스타트업을 꿈꾸는 예비 창업자들의 등용문인 ‘우리은행 온택트 해커톤 대회’ 시상식을 개최했다고 9일 밝혔다.

이번 대회는 기존 금융권의 해커톤 대회와 달리 수상자에 대한 시상 외에도 ▲채용 시 서류면제 혜택 ▲기술공간 제공 ▲전문직 채용 등 기술의 완성도를 높일 수 있는 안정적인 환경을 지속적으로 지원한다.

당초 예상보다 많은 86개팀이 신청했으며 본선대회는 서류심사를 거쳐 40개팀이 참가했다. 지난달 30일부터 지난 3일까지 ‘디지털금융을 선도할 혁신적인 서비스’를 주제로 우리은행 API와 AWS(아마존웹서비스)의 인공지능 기술 등을 활용해 진행됐다.

은행 및 외부 디지털 전문가로 구성된 심사위원들은 완성도, 창의성, 사업성 등을 종합적으로 평가했다.

대회 대상은 투명하고 간편한 기능으로 아이들의 용돈 관리서비스를 선보인 ‘우피’ 팀이 받았다. 최우수상은 사회초년생을 대상으로 한 아르바이트 입·지급 서비스를 선보인 ‘더블에스에이피’가 수상하는 등 우수상 3팀, 장려상 10팀을 포함해 총 15개팀을 시상했다.

15개 수상팀은 이달 중 서울 강남구 논현역에 위치한 기술 개발공간인 유니크온에 입소해 본격적인 기술 개발에 나선다. 우수 개발팀은 은행의 전문직으로 채용될 예정이다.

권광석 은행장은 “우수한 기술력과 창의적이고 혁신적인 아이디어를 지닌 예비 스타트업이 안정적으로 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”며 “앞으로도 예비창업자들을 발굴해 실력 있는 기술을 보유한 유니콘 기업으로 성장하도록 응원해 나갈 것이다"고 했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr