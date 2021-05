롯데마트, 갓 구운 김 확대 판매…“초신선 전략 집중”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 올해 4월부터 전 점에서 판매 중인 ‘갓 구운 김’의 상품 종류를 늘려 갓 구운 전장김과 갓 볶은 김자반을 출시해 선보인다고 9일 밝혔다. 다양해진 상품 종류를 반영해 갓 구운 김 전용 매대도 구성했다.

롯데마트는 지난해 7월부터 김도 신선식품이라는 슬로건을 갖고 초신선 갓 구운 김을 운영하고 있다. 일반적으로 구운김의 유통기한은 6개월에서 12개월로 긴 편에 속하지만 기름과 소금을 사용하기 때문에 시간이 경과 할수록 특유의 이취가 발생하는 특징을 가지고 있다. 갓 구운 김은 신선한 김을 제조한 날로부터 3일 이내에 매장에 선보이며, 24일 동안에만 한정으로 판매하는 상품이다.

롯데마트 관계자는 “갓 구운 김은 맛있는 김의 근본인 선도 유지를 위해 제조일로부터 한정된 기간만 판매하는 상품”이라며 “고객의 가치 소비를 위해 초신선 전략을 확대할 계획”이라고 말했다.

한편, 롯데마트는 다양한 초신선 식선식품을 운영하고 있다. 대표적으로 도축 이후 매장에 진열되기까지 약 7일정도 소요되는 일반 돼지고기와 달리 직경매를 통해 도축 이후 3일 이내 매장에 진열되는 '3일 돼지'를 지난해 5월부터 판매하고 있다. 또한 '오늘 낳아 오늘만 파는 계란'도 판매중이다. 보통 계란의 유통기한은 산란일로부터 45일이기 때문에 일반적으로 산란일로부터 최대 5~10일이 지나 상품화 돼왔다. 하지만 롯데마트는 당일 산란, 당일 배송으로 유통 시간을 획기적으로 앞당긴 초신선 계란을 판매하고 있다.

