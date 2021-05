합천군, 코로나19 예방접종 60~74세 어르신 사전 예약 시작

어르신들은 신분증 본 인명의 휴대전화 지참

읍면 사무소를 방문 예방접종 예약 지원



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 6일부터 6월 3일까지 70~74세, 65~69세, 60~64세, 만성 중증 호흡기질환자, 유치원?어린이집, 초등학교 1~2학년 교사 및 돌봄 인력을 대상으로 예방접종을 위한 사전 예약제를 운용한다고 7일 밝혔다.

사전 예약은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방접종 누리집, 전화상담실, 읍면 주민센터에서 가능하며 관내 접종 가능 위탁의료기관 11개소이다.

또한 혼자 예약이 어려운 어르신들은 신분증과 본 인명의 휴대전화를 지참해 읍면 사무소를 방문하면 예방접종 예약 지원을 받을 수 있다.

접종 백신은 아스트라제네카로 접종 간격은 8~ 12주이나 접종 간격이 길수록 접종 효과가 증가한다는 임상시험 결과 등을 고려하여 11~12주 간격으로 2차 접종을 시행할 계획이다.

문준희 합천군수는 “접종 당일 건강 상태를 고려해 안전하게 예방접종을 받으시고 코로나19 확진자가 계속 발생하는 상황으로 접종대상자들은 적극적으로 예방접종 참여해 주시라” 말했다.

대상자별 사전예약과 접종 기간은 다음과 같으며 6월 21일 이후에는 위탁의료기관 방문 시 현장에서도 접수할 수 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr