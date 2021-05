영광군 ‘청년 창업지원사업’ 참여자 추가 모집

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 오는 21일까지 ‘청년 창업지원사업’ 참여자를 추가 모집한다고 7일 밝혔다.

이번 사업은 청년들에게 창업을 시작할 때 가장 필요한 리모델링 비용과 임차비를 최대 1500만원까지 지원해주는 사업이다.

신청자격은 공고일 기준 군에 주소를 둔 예비 청년창업자 및 1년 미만 초기 청년창업자이며 창업분야는 프랜차이즈, 금융·부동산업, 숙박업, 기타 부적합하다고 판단되는 업종 등을 제외한 모든 분야이다.

군은 코로나19 시기에 창업한 청년 초기창업자 지원을 위해 당초 모집대상인 예비 청년창업자 뿐만 아니라 1년 미만 초기 청년창업자까지 확대 모집한다.

또 리모델링 1000만원, 임차비 500만원 이내 지원하고 선택유형을 세분화해 더 많은 청년에게 창업지원금을 지원할 수 있게 됐다.

신청기간은 오는 21일까지 군청 인구일자리정책실에 방문해 신청하면 된다.

군 관계자는 “예비 창업자와 초기 창업자에게 실질적인 도움을 줘 성공적인 일자리 창출을 통해 청년이 영광에 정착할 수 있도록 하겠다”며 “청년이 살기 좋은 행복한 환경 조성을 위해 다양한 맞춤형 청년정책을 추진해 나아가겠다”고 말했다.

